Bayern knikkert Dortmund uit DFB Pokal

Bayern sleepte in de eerste helft de wedstrijd al binnen dankzij goals van Jérome Boateng (kopbal) en Thomas Müller (stiftbal). In de tweede helft leek Bayern aanvankelijk de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen, maar een treffer in de 77ste minuut van Andriy Yarmolenko bracht de spanning nog even terug. In blessuretijd was invaller Alexander Isak dicht bij de gelijkmaker, maar de Zweed schoot van naast.



Arjen Robben ontbrak bij Bayern. De Nederlandse aanvaller traint na een blessure weliswaar weer mee met de ploeg van trainer Jupp Heynckes, maar die wilde nog geen risico nemen met een van zijn sterspelers. Dortmund moest het doen zonder zijn topscorer Pierre-Emerick Aubameyang, die aan de kant bleef met een heupblessure.



De twee grootmachten troffen elkaar vorig seizoen in de halve finales, toen won Dortmund in Beieren met 3-2. Het jaar ervoor ging de finale van het bekertoernooi tussen Bayern München en Dortmund. De 'Rekordmeister' zegevierde toen via strafschoppen.



Dortmund zette vanwege teleurstellende resultaten in de competitie en in de Champions League op 10 december Peter Bosz opzij en verving hem met Peter Stöger.