Bayern klimt naar tweede plaats in Bundesliga

Bayern heeft zes punten minder dan koploper Borussia Dortmund, dat vrijdag al met 2-1 won van concurrent Borussia Mönchengladbach.



Hoewel Frankfurt enkel kansen creëerde in de eerste heft, gingen de bezoekers met een 1-0-voorsprong de rust in. Robert Lewandowski legde de bal klaar voor Ribéry, die hard binnenschoot. Daarna kreeg Bayern nog kansen via Thomas Müller en Lewandowski.