Bayern: ‘Geen contact met Wenger en Kovac dit weekend gewoon op de bank’

Hoogte- en dieptepunten Zeventien seizoenen Robben in de Champions League

17:38 Arjen Robben (34) is bezig aan zijn zeventiende seizoen in de Champions Leauge. Hij staat nu op 31 goals in 110 duels. In al die seizoenen zaten vele hoogte- en dieptepunten. De zure smaak van de gemiste strafschop tegen Chelsea werd een jaar later weggespoeld met de winnende goal tegen Borussia Dortmund. Hieronder een overzicht van alle seizoenen van de Groninger in de Champions League.