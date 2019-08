Bayern door in Duitse beker, Weghorst scoort namens Wolfsburg

Wout Weghorst had met een doelpunt een aandeel in de overwinning. De Nederlandse spits nam kort voor het einde van de eerste helft de gelijkmaker (1-1) voor zijn rekening. Hallescher had in de 43ste minuut de leiding genomen via Felix Drinkuth.

Wolfsburg kwam in de 49e minuut via Yannick Gerhardt op voorsprong. Sebastian Mai zorgde voor de 2-2. De Braziliaan William scoorde in de 70ste minuut (2-3). Mathias Fetsch bracht Hallescher in blessuretijd wederom langszij.

Met tien man, na rood voor de Fransman Josuha Guilavogui, stelde Wolfsburg de overwinning in de verlenging toch veilig. Robin Knoche en Josip Brekalo maakten de laatste twee doelpunten voor Wolfsburg.

Bayern Munchen wint bij Energie Cottbus

Bayern München, titelverdediger in het Duitse bekertoernooi, staat ook in de tweede ronde. De kampioen won vrij eenvoudig de uitwedstrijd tegen Energie Cottbus, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. Robert Lewandowski, Kingsley Coman en Leon Goretzka droegen met doelpunten bij aan de 1-3 overwinning in het Stadion der Freundschaft. Berkan Taz benutte in blessuretijd nog een strafschop voor Energie Cottbus.