Bayern-coach Kovac vreest voor zware blessure Coman

NAC met 'ander middenveld' tegen een verzwakt Excelsior

24 augustus Exact een maand geleden veegde Excelsior in Zundert de vloer aan met NAC, 1-4. In de tussentijd is veel veranderd in Breda. Behalve de keeper, want net als 28 juli staat op 25 augustus Karol Niemczcki onder de lat.