Bayern-captain Neuer: Bij spookduels duren de minuten lang, heel lang

Neuer, die in Berlijn niet zoveel te doen had, zal aan de zogenoemde spookwedstrijden in de Bundesliga moeten wennen. Tot aan het einde van dit seizoen zullen de resterende duels achter gesloten deuren plaatsvinden vanwege het coronavirus. ,,Speltechnisch kon het allemaal nog wel wat beter, maar we hebben gedomineerd en verdiend gewonnen”, analyseerde Neuer. ,,In zo’n leeg stadion ben je voornamelijk op jezelf aangewezen. Je moet de juiste instelling en motivatie kunnen opbrengen.”