Bayern boos vanwege kritiek: Schaamteloos en respectloos

De vorige keren dat de Grote Drie bij elkaar kwamen, was voor het ontslag van een trainer, het aanstellen van een trainer of bij de komst van een zeer grote speler. Nu ging de persconferentie echter over de kritiek op de spelers van Bayern in het Duitse voetbalelftal. Volgens Rummenigge ging deze veel te ver. ,,We kwamen overeen dat we deze stijl niet meer accepteren. Dit was een afrekening met enkele spelers en vooral met FC Bayern. Wat ik over Manuel Neuer moet lezen... Ik weet niet eens waar te beginnen. Hij is vier keer uitgeroepen tot wereldkeeper van het jaar. Natuurlijk heeft hij een fout gemaakt, maar is dat reden om hem te kleineren?”