Bayern beëindigt ongeslagen status Flekken en Freiburg

Video's LIVE | Barça laat Celta na rust terugkeren uit geslagen positie, toch weer eens drie punten?

FC Barcelona gaat in afwachting van de eerste werkdag van de nieuwe trainer Xavi eerst nog op jacht naar de zege bij Celta de Vigo. Dat moet na nederlagen tegen Real Madrid, Rayo Vallecano en een remise tegen Deportivo Alavés de eerste competitiezege in ruim drie weken worden. Volg het duel in ons liveblog.

17:49