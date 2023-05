Bayern-aanhang keert zich tegen Mazraoui na steunbetuiging aan Aboukhlal: ‘Respecteer onze waarden’

Op 14 mei gaf Aboukhlal te kennen dat hij niet bij de wedstrijdselectie van Toulouse zat in de wedstrijd tegen Nantes. De Franse bond had een speciale campagne, die te vergelijken is met de Nederlandse One Love-campagne, in de Ligue 1 en Ligue 2. Aboukhlal wilde daar niet aan meedoen. Vooraf was afgesproken dat spelers die weigerden, dat weekend niet in actie zouden komen.