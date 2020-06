Bayern aan vooravond van achtste titel op rij: ‘Hier treedt nooit verzadiging op’

Door Daniël Dwarswaard



Alsof hij nog gewoon in dienst van Bayern Munchen is. Hup, daar wandelde Arjen Robben afgelopen vrijdag het bekende trainingscomplex van de Duitse topclub aan de Säbener Strasse op. En hup, daar stond hij even later met zijn voetbalschoenen op het veld. Onder begeleiding van een Bayern-medewerker werkte de oud-profvoetballer, nog altijd woonachtig in Zuid-Duitsland, zich ongedwongen in het zweet. Gewoon om een beetje fit te blijven en plezier te hebben, zo liet hij later die dag weten.