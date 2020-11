Basisplaats voor Bergwijn bij Spurs tegen Manchester City

Thiem naar finale ATP Finals na weergaloos duel met Djokovic

18:56 Dominic Thiem heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de eindstrijd van de ATP Finals in Londen. De 27-jarige Oostenrijker versloeg Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, in de halve finales in de O2 Arena in drie razendspannende sets: 7-5 6-7 (10) 7-6 (5).