Basisdebuut om snel te vergeten voor Vincent Janssen bij Monterrey

Met die nederlaag kwam er een einde aan een indrukwekkende serie: al bijna een jaar verloor Monterrey niet meer in het eigen El Gigante de Acero, zoals fans het Estadio BBVA noemen. Bovendien was het 18 jaar geleden dat Necaxa, de verrassende koploper in Mexico, voor het laatst won in Monterrey.



Janssen werd vlak na de rode kaart van ploeggenoot en Mexicaans international Miguel Layún naar de kant gehaald. Vanaf de bank zag hij hoe Jesús Angulo het duel met zijn tweede van de avond besliste.



Monterrey staat na negen duels op een teleurstellende 10de plaats. Janssen scoorde sinds zijn komst eind juli één keer in de competitie. Tijdens de interlandperiode was hij in een oefenduel met Club León (1-2 nederlaag) ook trefzeker.