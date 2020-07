Basisdebutant Struijk met kampioen Leeds United te sterk voor Cocu, Roos en Rooney

Voor Derby County, waar de 28-jarige doelman Kelle Roos uit Rijkevoort zijn 22ste wedstrijd van het seizoen keepte, was het de vierde nederlaag op rij. De play-offs waren voor de wedstrijd al uit zicht voor het team van Cocu. Derby County kwam via spits Chris Martin in de 56ste minuut nog wel op voorsprong, maar Pablo Hernández maakte twee minuten later alweer gelijk. Via Jamie Shackleton en Matthew Clarke (eigen goal) werd het daarna nog 1-3 voor Leeds United, dat volgend seizoen voor het eerst sinds 2004 weer zal gaan uitkomen in de Premier League. Komende woensdag is de laatste speelronde in het Championship. Daarin kan Swansea City de zesde plaats nog overnemen van Cardiff City voor een ticket voor de play-offs om promotie. Brentford kan de tweede plaats (ook rechtstreekse promotie) nog overnemen van West Bromwich Albion.

Pascal Struijk maakte zijn basisdebuut bij Leeds United. De twintigjarige Struijk (1,90 meter) is een linksbenige centrale verdediger, maar speelde vandaag als controlerende middenvelder. Dat deed hij afgelopen donderdag ook al in het laatste halfuur in de thuiswedstrijd tegen Barnsley, die met 1-0 werd gewonnen. In december mocht Struijk al twee keer kort voor tijd invallen in de thuiswedstrijden tegen Hull City (2-0) en Cardiff City (3-3).

De drievoudig jeugdinternational van Oranje onder 17 (duels in 2016) werd op 11 augustus 1999 geboren in het Belgische Deurne, nabij Antwerpen. Op zijn derde verhuisde zijn ouders weer terug naar Den Haag. Daar speelde Struijk van zijn zevende tot zijn zeventiende voor ADO Den Haag, tot Ajax hem in 2016 oppikte. Na anderhalf jaar op De Toekomst maakte Struijk in januari 2018 de overstap naar Leeds United, waar hij dit seizoen aanvoerder was van de beloftenploeg.

Louie Sibley in duel met Pascal Struijk.







Leeds United-aanvaller Ezgjan Alioski probeert Kelle Roos af te stoppen.