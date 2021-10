Basilasjvili bereikt voor het eerst halve finale masterstoernooi na winst op Tsitsipas

VIDEO Uitgeputte Medvedev geeft zeker lijkende voorsprong uit handen

14 oktober Daniil Medvedev heeft voor het eerst in bijna twee maanden weer eens een partij verloren. In de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells moest de nummer 2 van de wereld het afleggen tegen Grigor Dimitrov uit Bulgarije: 6-4, 4-6, 3-6. Medvedev gaf in de tweede set een voorsprong van 4-1 uit handen en daarmee ook de partij.