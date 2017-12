Basaksehir profiteert zonder Elia van misstap Besiktas

Nijholt gaat zonder piekeren de kerstdagen in

15:02 Gianluca Nijholt speelde sinds zijn terugkeer in de basis bij NAC zaterdagavond zijn lekkerste wedstrijd. ,,En dat tegen mijn oude club”, zegt de bij FC Utrecht opgegroeide middenvelder met een blijde lach. Met name als NAC loert op de counter is hij als controlerende man op zijn best. ,,De bal onderscheppen, doorspelen naar de goede kleur en van daaruit gevaarlijk worden, daar ligt denk ik mijn kracht.”