Basacikoglu laat contract bij Kayserispor ontbinden: ‘Ben vals beschuldigd’

Aan het verblijf van aanvaller Bilal Basaçikoglu bij de Turkse club Kayserispor is een einde gekomen. De 24-jarige vleugelspits, geboren in Zaanstad, heeft zijn contract laten ontbinden. Basaçikoglu had een conflict met de clubleiding, zo onthult hij op Instagram.