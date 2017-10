Bas Dost weer de man voor Sporting Lissabon

bsc - alliance BSC en Alliance terug bij af: derby na 14 jaar weer in vierde klasse

27 oktober De Roosendaalse voetballiefhebbers worden de laatste jaren niet verwend. De stad kende recentelijk meer degradaties dan promoties. Gevolg daarvan is dat de derby BSC - Alliance zich nu afspeelt in de vierde klasse van het amateurvoetbal. Niet al te lang geleden was er nog een derby in de tweede klasse.