‘Bas Dost met maagproblemen in ziekenhuis'

Afgelopen dinsdag ontbrak de 30-jarige spits al op de training vanwege buikklachten. In de loop van de week herstelde Dost zich goed waardoor hij tegen Fortuna Düsseldorf gewoon weer in het basisteam werd verwacht.

De Duitse boulevardkrant Bild meldde vrijdag evenwel dat Dost zich met twee begeleiders in een ziekenhuis had gemeld voor nader onderzoek. Volgens het dagblad waren de maagklachten teruggekeerd. Specialisten moeten nu bepalen wat er met Dost precies aan de hand is.



Dost kwam vorig jaar zomer over van Sporting Portugal. Door een spierblessure miste hij een flink aantal duels van Eintracht Frankfurt in de eerste seizoenshelft.