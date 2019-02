Bas Dost, de beste penaltynemer op de Europese velden

Daarmee heeft Dost een trefzeker gemiddelde van 95.24% vanaf elf meter. Sinds de start van het seizoen 2014/2015 nam Dost 21 penalty's in competitieverband: één voor VfL Wolfsburg en twintig voor Sporting Lissabon. Alleen in de blessuretijd tegen Tondela (1-4 winst) op 11 maart 2017 werd een strafschop van Dost gekeerd, nadat hij in de twintig minuten daarvoor al twee keer had gescoord vanaf elf meter.



In onderstaand overzicht zijn de beste penaltynemers in de Europese competities (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Nederland) met minimaal twintig penalty's sinds de zomer van 2014 op een rijtje gezet. De cijfers zijn afkomstig van statistiekenbureau Gracenote.