Bas Dost blijft na aanval toch bij Sporting

Door Wietse Dijkstra



Bij Sporting is de afgelopen maanden veel veranderd. De omstreden president Bruno de Carvalho, die de supporters tegen zijn spelers opzette, is inmiddels opgestapt. En het grootste deel van de vijftig hooligans die het trainingscomplex bestormden zit in de gevangenis. De verwachting is dat zij zwaar zullen worden gestraft.



,,Ik ben hier heel blij mee’’, zegt Dost, voor wie veel belangstelling was. ,,Ik wil nu alleen maar vooruit kijken Ik heb hier twee jaar geleden getekend en ben van deze club gaan houden. Het is een moeilijke tijd geweest, maar het gevoel dat ik hier op mijn plek ben overheerst.’’



Met de nieuwe clubleiding klaarde Dost een week geleden de lucht. Beide partijen werden het eens over een nieuwe verbintenis, die zelfs een jaar langer doorloopt dan de vorige. ,,Als ik mijn zaak had doorgezet, was er een reële kans dat ik het zou winnen na de aanval op mij. Dan was ik transfervrij de deur uit gelopen. Maar ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Na de aanval waren er veel supporters die me hebben gesteund. Voor die mensen wil ik blijven.’’



Van de negen spelers die na de bestorming van het trainingscomplex twee maanden geleden hun contract inleverden, zijn Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers), William Carvalho (Betis Sevilla) en Daniel Podence (Olympiakos) vertrokken. International Bruno Fernandes was onlangs de eerste die op zijn besluit terugkwam. Een aantal anderen twijfelt nog.