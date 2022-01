Bas Dost bezorgt Alfred Schreuder droomstart bij Club Brugge

De dood van zijn nichtje Anouk heeft PEC-trai­ner Dick Schreuder harder gemaakt: ‘Voor klagers heb ik geen tijd meer’

Dick Schreuder deed iets wat niet echt gebruikelijk is in de egoïstische voetbalwereld: de trainer van PEC Zwolle koos na zijn scheiding in 2005 niet voor de baan die hij ambieerde, maar voor de opvoeding van zijn twee dochters. Een gesprek over vaderschap, leiderschap en de tragische dood van zijn nichtje Anouk, waardoor hij andermaal de bevestiging kreeg dat hij destijds de juiste beslissing maakte.

8:37