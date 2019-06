Barty wint op Roland Garros eerste Grand Slam-titel

ROPARUN SV Sprundel komt in Roparun flitsend uit de startblok­ken

18:56 De kop is er af. De door de hele club ondersteunde voetbalmeiden van SV Sprundel hebben de eerste ‘etappe’ van de Roparun er zonder problemen opzitten. ,,We liggen zelfs 20 minuten voor op het schema", zegt teamcaptain Susanne Peeters vanuit het wisselkamp in Verberie, halverwege Parijs en Compiegne. ,,Maar ze moeten ook weer niet te hard te gaan lopen, want het wordt nog zwaar.”