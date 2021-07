Barty rekent in twee sets af met Kerber en staat in finale Wimbledon

Waarom AC Milan 16,999 (en geen 17) miljoen voor Tonali moet betalen

11:40 Sandro Tonali (21) maakt deze zomer definitief de overstap van Brescia naar AC Milan. Niets bijzonders, want de talentvolle middenvelder was afgelopen seizoen reeds gehuurd. Opvallend is wel het bedrag dat moet worden betaald voor Tonali: 16.999.000 euro.