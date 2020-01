Barty naar vierde ronde na winst op Rybakina

Rybakina nam in de eerste set het initiatief en kwam op een 2-1 voorsprong. Barty, als eerste geplaatst in Melbourne, kwam daarna terug tot 2-4 en pakte uiteindelijk de set. Vanaf dat moment had ze weinig moeite meer met de Kazachse. De 23-jarige Australische had in totaal 78 minuten nodig om Rybakina te verslaan.