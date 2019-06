Barty naar tweede plek, Bertens blijft vierde

De 23-jarige Barty begon als de nummer 8 van de wereld aan Roland Garros. In de finale was ze met 6-1 6-3 duidelijk te sterk voor Marketa Vondrousova uit Tsjechië, die 22 plekken is gestegen en nu 16de staat.



Ook de Amerikaanse Amanda Anisimova, die de halve finales haalde in Parijs, boekte veel terreinwinst. Ze steeg 25 plaatsen en is nu de mondiale nummer 26. De Roemeense Simona Halep, die haar titel niet wist te verdedigen, zakte naar plaats 8.