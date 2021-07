Barty naar derde ronde op Wimbledon, Svitolina en Sakkari uitgeschakeld

Vierde ontslag op rij voor De Boer: 'Hij zal zichzelf afvragen of trainer zijn wel echt iets voor hem is’

30 juni Na zijn vierde ontslag op rij is het de vraag hoe het nu verder moet met de trainerscarrière van Frank de Boer. Komt hij ooit nog aan de bak en zo ja, is het dan een idee om vier treden lager te beginnen? Bij bijvoorbeeld een leuke subtopper in de eredivisie? Of is de afslag België een goede?