Barty na opmerkelijke finale weer de beste in Miami

Tennisster Ashleigh Barty heeft haar titel geprolongeerd op het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Miami. De nummer 1 van de wereld zag in de finale haar Canadese opponente Bianca Andreescu in de tweede set geblesseerd opgeven. Barty had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tweede met 4-0 voor toen Andreescu aangaf niet verder te kunnen.

De 20-jarige Canadese, negende op de wereldranglijst, was even daarvoor door haar enkel gegaan. Ze riep de fysiotherapeut de baan op, maar een game later gaf ze op. Barty had het toernooi van Miami in 2019 ook gewonnen. Vorig jaar ging het evenement in Florida niet door vanwege de coronapandemie.

De 24-jarige Australische verstevigde met haar tiende WTA-titel haar eerste plek op de mondiale ranking. Barty won eerder dit jaar in de aanloop naar de Australian Open de Yarra Valley Classic in Melbourne.

,,Zo wil je een partij nooit eindigen”, aldus Barty, die zei mee te leven met Andreescu. ,,Bianca heeft in haar nog prille carrière al veel blessures gehad. Dit was ons eerste duel, ik hoop dat er nog velen volgen. Hopelijk heeft ze dan geen last van blessures meer.”

Volledig scherm Ashleigh Barty. © AFP

Andreesu won in 2019 de US Open, maar kwam vorig jaar helemaal niet in actie vanwege fysieke problemen. Ze maakte begin dit jaar op de Australian Open haar rentree.



Barty werd de zesde tennisster die haar titel in Miami prolongeerde. Ze staat nu in een select rijtje met Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf, Venus Williams en Serena Williams. De Australische kreeg vorige week in haar eerste partij in Miami tegen de Slowaakse qualifier Kristina Kucova bij een 5-2-achterstand in de derde set een matchpoint tegen, maar ze wist zich uit die uitzichtloze situatie te redden. Het bleek de opmaat richting titelprolongatie.

Volledig scherm Bianca Andreescu. © AFP