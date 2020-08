Bartomeu over komst Koeman: ‘Dankzij coronacrisis komt zijn droom uit’

,,In december heeft Koeman ons verteld dat hij een verantwoordelijkheid had voor het Nederlands elftal. Toen was het EK nog een paar maanden weg, maar corona heeft de situatie veranderd. Het is al vele jaren een droom van hem om trainer van onze club te worden."

Inmiddels is door de coronacrisis het EK verplaatst naar de zomer van 2021 en heeft Barcelona na het ontslag van Quique Setién een nieuwe trainer nodig die de club uit de sportieve crisis moet trekken. ,,We kennen hem en weten hoe hij denkt, maar ook vanwege zijn ervaring willen we hem als de nieuwe trainer. Hij kent ook de filosofie van Barça en gelooft in onze speelstijl. Dat is ook een reden voor hem om voor Barcelona te kiezen."

Bartomeu zei ook dat hij met Koeman heeft gesproken over versterkingen voor de selectie. ,,Maar de komst van nieuwe spelers hangt ook af van het vertrek van anderen", zei hij. Sterspeler Lionel Messi gaat in ieder geval niet weg, ondanks de geruchten. ,,Messi heeft al zo vaak gezegd dat hij zijn carrière bij Barcelona wil beëindigen en Koeman heeft ons verteld dat Messi een van de pilaren in zijn project is." De kersverse coach zal een ploeg rondom de superster gaan bouwen.