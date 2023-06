Bart Verbruggen de beste van het veld tijdens openingsduel Jong Oranje: ‘Ja, die haalt het echte Oranje wel’

En de keeper zelf?

Verbruggen werd dus uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar de keeper was vooral teleurgesteld met de uitslag. ,,Ik denk dat we twee punten hebben laten liggen”, zei hij. ,,Zeker na de eerste helft verdienden we te winnen”, zei Verbruggen. ,,Ik ben blij dat ik het doel heb schoongehouden, maar vooral ook teleurgesteld met het gelijkspel. We wisten dat we de betere ploeg waren en lieten dat in de eerste helft ook zien. In de tweede helft misten we iets, ik weet niet precies wat.”