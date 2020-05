Bart Swings naar Team IKO: ‘Kan goed trainen met Blokhuijsen’

Swings komt over van Royal A-ware, de marathonploeg van Jillert Anema, en gaat bij Team IKO ook als trainingspartner van kopman Jan Blokhuijsen fungeren. ,,Wij geloven heel erg in de combinatie Swings - Blokhuijsen", aldus Team IKO. ,,Ze hebben vergelijkbare doelen en kunnen goed samen trainen. Bart is ontzettend fit en wil zich komend seizoen met name op technisch gebied verbeteren, wij denken hem daar goed mee te kunnen helpen."



Lex Dijkstra verlengde zijn contract bij de ploeg van de trainers Erwin en Martin ten Hove met een jaar. Dijkstra werd in 2018 tweede op de NK allround.