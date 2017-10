Bart Meijers wacht geduldig op zijn kans

Bart Meijers was dit voorjaar bij NAC de revelatie van het seizoen. Een schouderblessure hield hem vervolgens meer dan 3 maanden aan de kant. Mogelijk krijgt hij donderdag weer zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht.

De eredivisie. Dat was in mei voor – toen nog amateur - Bart Meijers misschien wel het mooiste cadeau dat hij overhield aan zijn stormachtige entree in de hoofdmacht van NAC. Tot dusverre heeft de 20-jarige verdediger uit Etten-Leur het nog niet kunnen uitpakken. Een schouderblessure hield hem meer dan drie maanden aan de kant.

Volledig scherm © Pro Shots Het duel waarin NAC bij NEC promotie afdwong naar de hoogste klasse was het laatste die de centrale verdediger speelde voor hij onder het mes ging. ,,Toevallig speelde ik een paar weken geleden met NAC 2 bij NEC ook weer mijn eerste wedstrijd”, zegt Meijers over zijn terugkeer tussen de witte kalklijnen.

Hoe dat voelde? ,,Het was in ieder geval weer lekker en goed om een wedstrijd te mogen spelen. Zo’n eerste keer heb je meer spanning dan normaal. Maar niet veel meer dan de gezonde wedstrijdspanning die er altijd is. Het was wel lekker om die na al die tijd weer te voelen.”

En hoe voelde de schouder? ,,Daar heb ik totaal geen last van gehad. Ik had geen angst ook. Het voelde allemaal goed en ik speelde ook niet slecht.”

Geduldig wachten

Inmiddels heeft Meijers er met NAC 2 drie potjes op zitten. Tegen FC Groningen, Achilles’29, Feyenoord en ADO Den Haag zat hij vier keer op de bank bij het eerste elftal. ,,Ik wacht geduldig op mijn kans”, zegt Meijers erover. ,,Natuurlijk wil ik elke week spelen, maar je moet ook realistisch blijven. De twee (Menno Koch en Pablo Mari) die er nu staan, hebben het tot dusverre gewoon goed gedaan. Dan moet je dus wachten op je kans. En als die komt, pak ik hem net als vorig seizoen met twee handjes aan. En dan ga ik er ook alles aan doen om er te blijven staan.”

Spelen in de eredivisie, daar doe je het allemaal voor toch? ,,Zeker. Spelen in de eerste divisie was mooi en nu wacht ik geduldig op het moment dat ik mijn kunsten mag vertonen in de eredivisie.”