Barry (36) staat voor Premier League-record: 'Wil zo lang mogelijk doorgaan'

Aston Villa (365 duels, 41 goals, 24 assists, 53 gele kaarten)

Gareth Barry werd geboren in het Zuid-Engelse kustplaatsje Hastings en werd in 1995 opgepikt door Brighton & Hove Albion. Twee jaar later werd hij, samen met zijn voetbalmaatje Michael Standing, voor 2,4 miljoen pond de overstap naar Aston Villa. Standing kwam uiteindelijk niet verder dan 150 duels op lagere niveaus in Engeland, terwijl Barry al bijna twintig jaar moeiteloos meedraait in de best bekeken competitie ter wereld. Barry maakte zijn debuut in de Premier League op 2 mei 1998, toen hij in de 49ste inviel bij Sheffield United - Aston Villa (1-3). Barry woonde destijds nog in een gastgezin, maar groeide in Birmingham al snel uit tot een volwassen voetballer. De linksbenige middenvelder speelde uiteindelijk 365 Premier League-duels voor Aston Villa, waarin hij 41 keer scoorde. De enige prijs die hij met The Villans won was de Intertoto Cup in 2001.

Manchester City (132 duels, 6 goals, 17 assists, 25 gele kaarten)

Aston Villa werd onder manager Martin O'Neill drie keer op rij zesde in de Premier League, maar Barry wilde meer dan 'best of the rest' zijn. In de zomer van 2009 werd door de topclubs in de Premier League hevig gevochten om zijn handtekening. Manchester City troefde Liverpool uiteindelijk af, met een bod van 12,5 miljoen pond. Ook bij Manchester City was Barry vier jaar lang vrijwel altijd zeker van zijn plek op het middenveld, meestal naast de robuuste stofzuiger Nigel de Jong. In 2011 won Barry zijn eerste serieuze prijs, toen Manchester City op Wembley in de FA Cup-finale met 1-0 won van Stoke City. Een jaar later boekte Barry het grootste succes uit zijn carrière, toen City tegen QPR in extremis (3-2 in blessuretijd door Sergio Agüero) de Premier League-titel binnenhaalde.

Everton (131 duels, 5 goals, 9 assists, 35 gele kaarten)

Barry koos in de zomer van 2013 voor de stap naar Everton, in eerste instantie nog op huurbasis. In zijn eerste seizoen maakte Barry als regisseur op het middenveld grote indruk in het team van de Spaanse trainer Roberto Martínez, die knap vijfde werd met The Toffees. Een jaar later werd Barry transfervrij overgenomen. Everton kende vervolgens twee teleurstellende seizoenen Martínez, maar Barry bleef van grote waarde. Ook vorig seizoen, in het eerste jaar onder Ronald Koeman, speelde Barry nog 31 competitieduels voor Everton. Hij werd zowel door de supporters als medespelers verkozen tot Speler van het Jaar. Barry werd als speler van Everton geen recordhouder qua meeste duels in de Premier League, maar pakte wel een ander record: dat van meeste gele kaarten. Met 119 gele prenten is hij voormalig recordhouder Lee Bowyer, die op 100 bleef steken, inmiddels ruim gepasseerd. Toch is Barry zeker geen gemene speler. Zijn gele kaarten zijn vaak voor lichte vergrijpen zoals het beethouden van een shirtje of een tegenaanval 'eruit halen'. Barry kreeg in de Premier League dan ook pas zes keer een rode kaart, waarvan slechts twee direct. Drie spelers (Richard Dunne, Patrick Vieira en Duncan Ferguson) delen het record voor meeste rode kaarten in de Premier League: 8. Dat record zal Barry dus niet meer halen. Barry kreeg bij Everton de ietwat saaie maar respectvolle bijnaam Mr. Reliable. Betrouwbaar is zonder twijfel een woord dat bij Barry past.