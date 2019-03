‘Barney’ vs. ‘MvG’: een stunt lijkt ver weg voor Van Barneveld

In liefst 36 van de 57 onderlinge ontmoetingen was Van Gerwen te sterk voor Van Barneveld. De Hagenaar won vooral in de beginfase van zijn carrière van de Vlijmenaar: in de eerste twaalf partijen trok Van Barneveld negen keer aan het langste eind. Sindsdien lukte hem dat nog maar elf keer sinds 2013. Met name de laatste jaren zijn ruime zeges van Van Gerwen bepaald geen uitzondering.



Wat wél in het voordeel spreekt van Van Barneveld is dat hij de laatste confrontatie winnend wist af te sluiten: in de kwartfinale van het World Series of Darts-toernooi in Wenen won hij met 10-8. Daarbij troffen de twee darters elkaar ook vorig jaar in Ahoy in de Premier League en toen zorgde Van Barneveld voor een regelrechte stunt door zijn opponent met 7-5 te verslaan.



Op eventuele coulantie van Van Gerwen hoeft ‘Barney’ niet te rekenen. ,,Raymond speelt ook altijd goed tegen mij. Ik moet zorgen dat ik mijn beste spel laat zien. Over zijn talent valt niet te twisten, vaak genoeg heeft-ie laten zien dat hij er iets van kan. Ik probeer hem gewoon te pakken. Als ik met 7-0 van hem kan winnen, dan zal ik het niet laten. Andersom doet-ie precies hetzelfde.”