Barney overtuigt op allesbeslissende dag Q School en heeft Tourkaart binnen

Q School was voor Van Barneveld een vreemd terrein. Barney is een van de beste darters ooit en won in zijn carrière al vijfmaal de wereldbeker (vier keer BDO, een keer PDC). In totaal won hij al 21 majors. De laatste jaren gaat het alleen minder, de laatste titel de Barney pakte was Premier League in 2014.



Van Barneveld kondigde in 2019 zijn afscheid aan. De voormalige postbode worstelde met zichzelf en met zijn privésituatie. Hij hoopte op een groots afscheid op het WK in Londen, maar het werd een teleurstelling. Begin 2020 sloot hij zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live, in het bijzijn van oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ruim een half jaar later kondigde Barney aan terug te komen uit zijn dartspensioen.