Barney na zege even naar huis: 'De muren komen op mij af'

Wedstrijdverslag García wijst NAC de weg in kerstduel met FC Utrecht: 3-1

23 december In de donkere dagen voor Kerstmis is het handig dat er een ster is die de weg wijst. Voor NAC was dat zaterdagavond Manu García. De kleine Spanjaard leidde met zijn acties menig gevaarlijke aanval in. Zo stond hij halverwege de tweede helft aan de basis van de voor NAC bevrijdende 2-0. Dat Cyriel Dessers kort daarop de 2-1 binnenschoof kon het Bredase kerstmaal daarna niet meer bederven. Angeliño zorgde in blessuretijd zelf nog voor het toetje door een vrije trap binnen te trappen.