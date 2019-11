‘Barney’ meldt zich af voor Grand Slam of Darts

EK veldrijden Senne Knaven debutante in Nederland­se selectie EK-veldrijden; bondscoach De Knegt laat Godrie thuis

13:20 Senne Knaven is door bondscoach Gerben de Knegt opgenomen in de Nederlandse juniorenselectie voor het EK-veldrijden dat komend weekeinde wordt gereden in het Italiaanse Silvelle. Het is de eerste keer dat de 16-jarige dochter van Servais Knaven en Nastascha den Ouden is opgeroepen voor Oranje.