‘Barney’ en Van Gerwen darten op de Zwarte Cross: ‘Houd die helm op!’

video Mashart onder hoede genomen door Spaanse collega’s: ‘Ze praten veel met me’

10:07 Jethro Mashart rijgt in de voorbereiding van NAC op het nieuwe seizoen de speelminuten aaneen. Na het vertrek van Greg Leigh en Alex Gersbach is de jonge verdediger de enige linksback in de selectie. Woensdagavond tegen Lokeren (0-1) speelde Mashart wederom de volle negentig minuten.