Barney beseft dat er meer in zat: Dit mag gewoon niet

,,Michael was vanavond kwetsbaar en toch kreeg ik het niet voor mekaar. Het lukte vanavond niet", zei de Hagenaar na zijn uitschakeling met 5-4 in de kwartfinales van het WK darts in Londen.



Van Barneveld liet tegen RTL7 weten dat hij zich juist heel goed voelde vrijdagavond, maar in de beginfase miste hij heel veel kansen op de dubbels. ,,Ik had er even geen geloof meer in. En als er een kans was om Michael te verslaan, dan wel vanavond."



In de beslissende set miste Barney echter een cruciale kans om op voorsprong te komen. ,,Wat er gebeurt op dubbel zestien in die laatste set, dat mag gewoon niet", vond hij zelf. ,,Dat was onvergeeflijk."