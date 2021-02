‘Barney’ bereikt halve finales bij PDC Players Championship 3

Van Barneveld kwam Cross al regelmatig tegen, maar slaagde er nooit in de Engelsman te verslaan. Op de Players Championship 3 slaagde de van zijn pensioen teruggekeerde ‘Barney’ daar wel in. Hij kwam met 5-4 achter, overleefde een matchdart en won uiteindelijk met 6-5. De Hagenaar gooide een gemiddelde van 100,7.

‘Barney’ staat inmiddels in de halve finales.Bij de laatste acht was Van Barneveld met 6-2 te sterk voor Alan Sauter. De vijfvoudig wereldkampioen versloeg in de achtste finales Darius Labanauskas, een oude bekende. In 2019 verloor Van Barneveld in de eerste ronde van het WK van de Litouwer. Nu werd het 6-1 voor de Nederlander, die een gemiddelde van 105,7 punten per drie pijlen gooide. Mervyn King werd een ronde eerder met 6-5 verslagen door de Hagenaar.



Danny Noppert bereikte ook de halve finales door Jonny Clayton met 6-4 te verslaan.