Barcelona zonder Vermaelen tegen PSV

Video Ricksen: Los van de ALS voel ik me geweldig

17 september Voor Fernando Ricksen is het leven weer iets draaglijker geworden nu hij over een spraakcomputer beschikt. Dat zegt de door spierziekte ALS getroffen oud-profvoetballer in een reportage van de Limburgse tv-zender L1. ,,Los van de ALS voel ik me geweldig.''