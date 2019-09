Barcelona zonder geblesseerde Messi tegen Getafe

WK atletiek LIVE | Christian Coleman maakt indruk in series 100 meter

18:29 In Doha begint vandaag de WK atletiek. In een liveblog houden we je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen vanuit het Khalifa Stadion in hoofdstad Doha. Programma vandaag: • Series 100 meter (m) • Series 800 meter (v) • Kwalificatie hoogspringen (v) • Kwalificatie polstokhoogspringen (v) • Marathon (v): start 21.59 uur