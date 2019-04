Barcelona zet reuzenstap naar titel met winst op tiental Atlético

Net op het moment dat Atlético écht begon te geloven in een punt, maakte Luis Suárez daar hardhandig een einde aan. Met een geplaatst schot wist hij Oblak te verschalken. Amper een minuut later mocht het publiek in Camp Nou weer juichen. Messi werd randje buitenspel weggestuurd, kapte een verdediger uit, plaatste de bal in de korte hoek en scoorde daarmee voor de achtste wedstrijd op rij: 2-0.



Het betekende voor Messi zijn 335ste zege in de Spaanse competitie. Daarmee gaat hij nu in zijn eentje aan kop wat betreft de meeste overwinningen in La Liga. Die eerste plek deelde de Argentijn tot vanavond nog met voormalig Real Madrid-doelman Iker Casillas. De huidige doelman van FC Porto won 334 wedstrijden in La Liga.



Maar bovenal is de titel weer een forse stap dichterbij voor Barça. Met nog zeven competitiewedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van Barcelona op de nummer twee Atlético Madrid liefst elf punten. Woensdag moeten Messi en consorten op bezoek bij Manchester United voor de kwartfinale van de Champions League.