Barcelona vrijwel zeker door met Ronald Koeman

Ronald Koeman zal vrijwel zeker ook aan zijn tweede seizoen als trainer van FC Barcelona beginnen. Een laatste gesprek van Koeman met voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona, woensdagavond in een restaurant in Barcelona, is het laatste obstakel dat beide partijen moeten overwinnen om ook na de zomer met elkaar in zee te gaan.

Door Edwin Winkels

Vanuit het bestuur werd vorige week al naar de Spaanse media gelekt dat Koeman niet het veld zal moeten ruimen, ondanks dat hij niet de ‘favoriete trainer’ van de in maart gekozen Laporta is. Tijdens het diner zouden de laatste plooien die zijn ontstaan, moeten worden gladgestreken en op donderdagmiddag zal Koeman nog in een bestuursvergadering als de coach van volgend seizoen bekrachtigd moeten worden.

De oud-bondscoach heeft gewoon nog een contract tot juli 2022, maar Laporta is niet tevreden met het teleurstellende slot van afgelopen seizoen en ook niet met de door Koeman gehanteerde speelstijl. De preses, een fervent aanhanger van de voetbalfilosofie van zijn overleden vriend Johan Cruijff, wil dat Barça altijd dominant is en zo aanvallend mogelijk speelt. Koeman is van mening dat zijn ploeg speelt naar gelang de spelers waarover hij beschikt, en schermt bovendien met de cijfers van afgelopen seizoen: geen ploeg in de Liga creëerde afgelopen seizoen zoveel kansen en maakte zoveel doelpunten.

Ronald Koeman kreeg Lionel Messi weer aan het voetballen.

Over die meningsverschillen hebben beide partijen de laatste weken enkele malen gesproken. Ondanks de twijfels van de voorzitter over hem wil Koeman per se verder als coach van Barcelona om op de afgelopen seizoen ingeslagen weg door te gaan en weer mee te kunnen doen om de grote prijzen. Hij kreeg in dit jaar Messi weer aan het voetballen en vertrouwt erop dat de Argentijnse ster gewoon zal blijven.

Quote Van de twee gedroomde kandidaten werd Xavi Hernández door de voorzitter vorige week opzijgezet, vanwege te weinig ervaring

Laporta op zijn beurt heeft geen direct alternatief voorhanden om Koeman te vervangen. Van de twee door de aanhang gedroomde kandidaten werd Xavi Hernández door de voorzitter vorige week opzijgezet, vanwege te weinig ervaring, en liet Pep Guardiola weten door te willen gaan bij Manchester City.

Bovendien is de financiële nood zo hoog bij Barcelona dat een flinke ontslagvergoeding en doorbetaald salaris van Koeman en zijn assistenten Schreuder en Larsson moeilijk te behappen zou zijn in een tijd waar het aantrekken van nieuwe spelers het belangrijkst is om de selectie te vernieuwen.

