Barcelona-voorzitter Bartomeu wil Messi nooit kwijt

COLUMN Zelf zag ik de kleine grote man Lionel Messi nog nooit live aan het werk. De tijd dringt

10:00 Het was zeker niet zomaar een opmerking van de voetbalverslaggever op Ziggo Sport. Het was haast een smeekbede, een meer dan dringende opdracht aan de échte liefhebber. Na wéér een hattrick stamelt de reporter met hoorbare emotie in zijn stem: ‘Ga Hem zien, zolang het nog kan. Gun het Uzelf.’