Barcelona treurt na dramatische CL-avond met grote gevolgen: ‘Onze fouten waren dodelijk’

Met de kraker tegen aartsrivaal Real Madrid voor de boeg, moet de focus bij Barcelona weer snel op de competitie. Maar de dramatische 3-3 tegen Inter in de Champions League zal nog wel even nadreunen in Camp Nou. ‘Barcelona heeft een wonder nodig’, zo weten de Spaanse media.

Robert Lewanowski voorkwam met zijn late gelijkmaker een nederlaag, maar een vroegtijdige uitschakeling in de Champions League lijkt desondanks onafwendbaar. ,,Een nacht van lijden”, zo noemt Marca de teleurstellende uitkomst van het spectaculaire duel. ,,Het is bijna onmogelijk om de laatste 16 te bereiken. Als er geen wonder gebeurd, spelen de Catalanen in 2023 in de Europa League.”

En dat heeft grote financiële consequenties. ,,De club heeft deze zomer grote uitgaven gedaan om te strijden voor titels, met name de Champions League”, aldus Marca. ,,Niemand bij de Catalaanse club, noch Xavi, noch de spelers, noch de Raad van Bestuur, had verwacht zoveel te lijden in deze fase. Ze waren er zeker van dat ze door zouden gaan naar de volgende ronde.”

,,Als Barça de knock-outfase van de Champions League niet haalt, zal de klap er niet alleen op sportief vlak zijn, maar ook economisch”, schrijft Mundo Deportivo. ,,De club kan meer dan 21 miljoen euro verliezen als het niet de kwartfinale bereikt die is begroot.”

,,De ploeg in het blaugrana staat aan de rand van de Europese afgrond”, stelt AS. ,,Xavi’s project krijgt vier dagen voor de Clásico een heel harde klap.”

In verschillende kranten krijgen Sergio Busquets en Gerard Piqué ervan langs. ,,Een revolutie met veteranen is geen revolutie", stelt Sport. De twee routiniers gingen flink de mist in bij de eerste goals van Inter en de Catalaanse krant spreekt dan ook van ‘de teloorgang van ervaren voetballers’.

Quote We houden hoop, maar het zal heel moeilijk zijn om verder te komen. Xavi

,,Deze Champions League is wreed voor ons geweest”, sprak Xavi na afloop. ,,In München, met ons gebrek aan realisme, in Milaan, en vandaag met onze fouten. Zelfs als we wiskundig nog een kans hebben, hebben we het niet langer in eigen hand. We houden hoop, maar het zal heel moeilijk zijn om verder te komen.”

Dat Barcelona niet van Inter won, had het aan zichzelf te wijten, vond de coach. ,,Onze eerste helft was erg goed, maar onze fouten waren dodelijk. Het is wreed, het is moeilijk. Maar als de verdediging fouten heeft gemaakt, betekent dat dat ik ze heb gemaakt. Het is mijn verantwoordelijkheid. Geen probleem. Ik ben teleurgesteld, verdrietig, van streek en ook een beetje boos.”

Veel tijd om te treuren heeft Xavi echter niet. De trainer keek na de 3-3 meteen vooruit naar het duel in Madrid van komende zondag. ,,We hopen dat het ons psychisch niet raakt. We blijven erin geloven en bereiden ons voor op de Clasico en we moeten goed herstellen, omdat we een aanzienlijke fysieke inspanning hebben geleverd.”

