Barcelona tien weken zonder Dembélé

Opstellingen Boadu gaat voor vijf op een rij, PSV jaagt op eerste uitzege sinds eind september

19:46 De clubs die Europees actief waren komen dit weekend alweer in actie in speelronde dertien van de eredivisie, die begint met een duel tussen Heerenveen en Vitesse. Op zaterdag zijn er drie duels, op de bomvolle zondag liefst vijf. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit.