Barcelona stuit bij competitiestart op stug anti-voetbal van Getafe en morst direct punten

Vernieuwd en verjongd Baronie verliest en ligt uit de beker, maar heeft tijd nodig: ‘We missen ook ervaring’

Baronie trapte het nieuwe seizoen af in de eerste kwalificatieronde van de KNVB beker. Een sterk vernieuwd team liet zien over goede wil te beschikken, maar nog geen volwassen ploeg te zijn. ,,Met veel energie en een goede werkethiek kunnen we een eind komen, maar we hebben tijd nodig”, concludeerde Baronie-trainer Jeroen van Bezouwen.