Barcelona start zonder Messi tegen Real Madrid in beker

Messi raakte zaterdag tijdens de competitiewedstrijd tegen Valencia geblesseerd aan een bovenbeen. Trainer Ernesto Valverde wil zo weinig mogelijk risico nemen met zijn grote vedette.



Dat er geen Nederlandse inbreng zou zijn in de Clásico was al langer bekend. Jasper Cillessen verdedigt als tweede keeper namelijk doorgaans het Catalaanse doel in de beker, maar hij liep vorige week tijdens een training een spierscheuring op in zijn kuit. Marc-André ter Stegen staat dus gewoon onder de lat.



Keylor Navas verdedigt zoals wel vaker bij bekerwedstrijden het doel van Real Madrid. Hij houdt Thibaut Courtois op de bank. Lucas Vázquez krijgt voorin de voorkeur boven Gareth Bale.