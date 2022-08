‘Barcelona pakt het snelle geld terwijl de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst’

Baanren­ners uiten onvrede op EK: ‘Nog één dag, truitje pakken en naar huis’

Voorafgaand aan de EK, ging het vooral over de klein uitgevallen wielerbaan van München. Ook nadat ze in de kwalificatie van de teamsprint de snelste tijd hadden weggezet, blijven de gouden olympiërs Harry Lavreysen en Jeffrey Hoogland erbij dat ‘dit’ niet kan. ,,Je kunt geen power zetten in de bochten.”

