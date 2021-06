Barcelona pakt door en plukt ook Eric García weg bij Manchester City: ‘Ik ben thuis’

Daarmee treedt García in de voetsporen van Sergio Agüero. De 32-jarige Argentijn werd maandag al gepresenteerd in Catalonië, ook hij komt gratis over van Man City. Voor García is het overigens een rentree. Hij speelde in de jeugdopleiding van Barça, totdat The Citizens hem in 2017 oppikten. Bij de ploeg van manager Pep Guardiola deed hij dit seizoen in zes Premier League-duels mee.